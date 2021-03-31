ماس كهربائي وراء حريق ورشة بمنطقة الجمالية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة في واقعة نشوب حريق داخل ورشة بمنطقة الجمالية أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائي.أضافت التحريات أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات، كما أنه لم يتسبب في وقوع أي إصابات.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد ورش الجمالية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة سير التحقيقات.