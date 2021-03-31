رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:17 م
محمد معيط
محمد معيط
راندا التوني
طباعة
اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهرى أبريل ومايو 2021.

تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى 5 أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من ٢٦ أبريل و٢٣ مايو ٢٠٢١، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-3-2021

خاص.. نجم إنبي ينهي اتفاقه مع الأهلي

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري بمسجد المشير (فيديو)


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

بينها «التمويل العقاري».. قرارات مهمة من الحكومة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

ننشر حيثيات فوز رواية «اختفاء السيد لا أحد» بجائزة نجيب محفوظ

«اختفاء السيد لا أحد» للجزائري أحمد طيباوي تفوز بجائزة نجيب محفوظ

وزيرة الثقافة ناعية الجنزورى: ​مصر فقدت أحد رجالها المخلصين

اتحاد المصورين العرب يُطلق مسابقة «بالمصرى» للتصوير الفوتوغرافى