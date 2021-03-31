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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 23 في هجمات مسلحة شرق الكونغو الديموقراطية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:43 م
هجمات مسلحة شرق الكونغو
هجمات مسلحة شرق الكونغو
وكالات
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قتل 23 شخصًا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في مذبحة جديدة نفذّها مسلّحون يُعتقد أنّهم ينتمون إلى "القوات الديموقراطية المتحالفة"، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي محليّ الأربعاء.

وقال كارلي نزانزو حاكم ولاية شمال كيفو لوكالة فرانس برس: إنّ مسلحين هاجموا قرية بيو مانياما موليسو في إقليم بيني مساء الثلاثاء "وقتلو 23 مدنيا"، واشار إلى أن الجيش قتل اثنين من المهاجمين.

بدورها، قالت نويلا كاتونغيرواكي موليوافيو، الناشطة في المجتمع المدني في بيني لوكالة فرانس برس: "ما زلنا في حالة حداد فيما القوات الديموقراطية المتحالفة هاجمت وقتلت أكثر من 20 شخصا".

وبيو مانياما موليسو قرية صغيرة نائية في إقليم بيني، قرب الحدود مع إقليم إيرومو المجاور (مقاطعة إيتوري)، أما "القوات الديموقراطية المتحالفة" فهي إلى حد بعيد المجموعة المسلحة الأكثر دموية من بين 122 متواجدة، وهي تنشط شرقي الكونغو الديموقراطية.

ومنذ بداية 2021، تعرضت أكثر من 25 قرية لهجمات وقتل أكثر من 200 شخص على يد هذه المجموعة في إيتوري وشمال كيفو، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتعدّ "القوات الديموقراطية المتحالفة" بمثابة الجماعة الأم للمتمردين المسلمين الأوغنديين المتواجدين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ 1995 والمعارضين لنظام الرئيس يويري موسيفيني، وهم لم يهاجموا أوغندا المجاورة منذ سنوات، ويعيشون من الاتجار في منطقة بيني حيث ترسخوا.

في 11 مارس، صنّفت الولايات المتحدة هذه المجموعة المسلحة ضمن "الجماعات الإرهابية" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

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