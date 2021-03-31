التعايشي يبحث مع مبعوث أمريكي ملفي الحدود الشرقية وسد النهضة

استعرض محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي السفير دونالد بوث، العلاقات السياسية بين السودان وإثيوبيا، مشددًا على الموقف الرسمي للسودان حول ملفي الحدود وسد النهضة.وقال التعايشي، خلال اللقاء في القصر الجمهوري بالخرطوم، إن توقيع إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية - شمال، خطوه عظيمة في اتجاه استكمال سلام السودان، وذلك بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.وطالب الجانبان خلال اللقاء، عبد الواحد نور، رئيس حركة جيش تحرير السودان اتخاذ خطوات مماثلة للاحتفاء بالسلام الشامل، كما ثمنا المجهودات الجبارة ودور وساطة جنوب السودان في تقريب وجهات النظر والمساعدة في توقيع إعلان المبادئ.واستعرض اللقاء، التقدم الذي أحرز في إطار تنفيذ سلام جوبا، وثمن قيام بعض الآليات، بما في ذلك الترتيب لقيام مؤتمر الحكم في نهاية شهر أبريل القادم.