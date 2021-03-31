ضابط متقاعد.. تفاصيل دور صلاح عبدالله في «هجمة مرتدة»

قارب صناع مسلسل "هجمة مرتدة"، على إنهاء تصوير أحداث العمل، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن النجم صلاح عبدالله يجسد دور ضابط جيش متقاعد، وقرر العمل في مشروع مكتبة للأدوات المدرسية لتحسين وضعه الاقتصادي، وهو والد أحمد عز، وزوجته ماجدة زكي، ولديهما ابنة أخرى هي مايان السيد.العمل من إخراج أحمد علاء الدين، ومن تأليف باهر دويدار، وهو من بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وآخرين.