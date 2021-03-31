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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ضابط متقاعد.. تفاصيل دور صلاح عبدالله في «هجمة مرتدة»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:04 م
صلاح عبد الله هجمة
صلاح عبد الله هجمة مرتدة
محمد مجدي
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قارب صناع مسلسل "هجمة مرتدة"، على إنهاء تصوير أحداث العمل، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن النجم صلاح عبدالله يجسد دور ضابط جيش متقاعد، وقرر العمل في مشروع مكتبة للأدوات المدرسية لتحسين وضعه الاقتصادي، وهو والد أحمد عز، وزوجته ماجدة زكي، ولديهما ابنة أخرى هي مايان السيد.

العمل من إخراج أحمد علاء الدين، ومن تأليف باهر دويدار، وهو من بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وآخرين.

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