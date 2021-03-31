كاريزما ناصر وندية مبارك: ماذا قال الجنزوري عن الرؤساء؟

لقب كمال الجنزوري بوزير الفقراء، كان له أثر كبير في نفوس المصريين، له العديد من الآراء الجريئة، عاصر الرؤساء وتحدث في مذكراته عن الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.روى في مذكراته الصادرة عن دار الشروق عام 2014 التي عُنونت بـ (طريقي.. سنوات الحلم والصدام والعزلة.. من القرية إلى رئاسة مجلس الوزراء)، حكاياته مع رؤساء الجمهورية قائلًا:"أتوقف قليلًا لذكر مناسبتين شاهدت فيهما الرئيس عبدالناصر الأولى 1968 وبالتحديد فى أبريل، يوم أن توفى والد زكريا محيى الدين ووالد صديقى د.يحيى محيى الدين، فذهبت إلى كفر شكر، وللعلاقة الأخوية بيننا وجدت نفسى فى المدافن أجلس بمواجهة ناصر على مسافة لا تزيد على خطوتين، وتأكد لدىّ ما أجمع عليه الناس من أنه شخصية لها كاريزما هائلة.وعن السادات قال الجنزوري في مذكراته المهمة:"أنور لديه فطنة سياسية تربت على مدى سنوات حياته وتقلبه بين النخبة العسكرية والمدنية تارة، وفئات الشعب المختلفة تارة أخرى".أما أطول عهد عاصره كان أيام مبارك التي استمرت طيلة 17 عامًا، تولى خلالها عدة مناصب مهمة بدأت بمناصب وزارية حيث شغل وزارة التخطيط عام 1982، ثم عيّن نائبا لرئيس الوزراء ووزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي عام 1986، قبل ان يصبح رئيسا للحكومة من 4 يناير 1996.وروى وزير الغلابة في مذكراته:"تأكدت بعد ذلك أن الرئيس فى العقدين الأولين من رئاسته عندما كان معنيًا بصالح الوطن، كان يحاول أن يختار لرئاسة الوزارة رجال من هم أكفأ خبرة وعلمًا، وهو ما رآه عندما كلمنى عند أول مرة فى ذلك، ولم يكن بناء على قبول أو علاقة شخصية."تم استبعاده من قبل الرئيس الأسبق مبارك، وهي الإقالة التي حدث حولها لغطًا كبيرًا بسبب تصاعد شعبية الجنزوري، وذكر في مذكراته أن السبب في ذلك هو شعور مبارك بالندّية منه وهو الذي أوصله له حاشية القصر من حوله، وخرج من رئاسة الوزراء وبعد قيام ثورة يناير كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011.ينسب إلى كمال الجنزوري فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، تجاوزت بها مصر خلال 3 خطط خمسية مرحلة الانهيار، ودخلت في منتصف الثالثة مرحلة الانطلاق.