رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كاريزما ناصر وندية مبارك: ماذا قال الجنزوري عن الرؤساء؟

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:41 م
الجنزوري
الجنزوري
إيمان ماهر
طباعة
لقب كمال الجنزوري بوزير الفقراء، كان له أثر كبير في نفوس المصريين، له العديد من الآراء الجريئة، عاصر الرؤساء وتحدث في مذكراته عن الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.

روى في مذكراته الصادرة عن دار الشروق عام 2014 التي عُنونت بـ (طريقي.. سنوات الحلم والصدام والعزلة.. من القرية إلى رئاسة مجلس الوزراء)، حكاياته مع رؤساء الجمهورية قائلًا:"أتوقف قليلًا لذكر مناسبتين شاهدت فيهما الرئيس عبدالناصر الأولى 1968 وبالتحديد فى أبريل، يوم أن توفى والد زكريا محيى الدين ووالد صديقى د.يحيى محيى الدين، فذهبت إلى كفر شكر، وللعلاقة الأخوية بيننا وجدت نفسى فى المدافن أجلس بمواجهة ناصر على مسافة لا تزيد على خطوتين، وتأكد لدىّ ما أجمع عليه الناس من أنه شخصية لها كاريزما هائلة.

وعن السادات قال الجنزوري في مذكراته المهمة:"أنور لديه فطنة سياسية تربت على مدى سنوات حياته وتقلبه بين النخبة العسكرية والمدنية تارة، وفئات الشعب المختلفة تارة أخرى".

أما أطول عهد عاصره كان أيام مبارك التي استمرت طيلة 17 عامًا، تولى خلالها عدة مناصب مهمة بدأت بمناصب وزارية حيث شغل وزارة التخطيط عام 1982، ثم عيّن نائبا لرئيس الوزراء ووزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي عام 1986، قبل ان يصبح رئيسا للحكومة من 4 يناير 1996.

وروى وزير الغلابة في مذكراته:"تأكدت بعد ذلك أن الرئيس فى العقدين الأولين من رئاسته عندما كان معنيًا بصالح الوطن، كان يحاول أن يختار لرئاسة الوزارة رجال من هم أكفأ خبرة وعلمًا، وهو ما رآه عندما كلمنى عند أول مرة فى ذلك، ولم يكن بناء على قبول أو علاقة شخصية."

تم استبعاده من قبل الرئيس الأسبق مبارك، وهي الإقالة التي حدث حولها لغطًا كبيرًا بسبب تصاعد شعبية الجنزوري، وذكر في مذكراته أن السبب في ذلك هو شعور مبارك بالندّية منه وهو الذي أوصله له حاشية القصر من حوله، وخرج من رئاسة الوزراء وبعد قيام ثورة يناير كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة في 25 نوفمبر 2011.

ينسب إلى كمال الجنزوري فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، تجاوزت بها مصر خلال 3 خطط خمسية مرحلة الانهيار، ودخلت في منتصف الثالثة مرحلة الانطلاق.

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للدكتور كمال الجنزوري بمسجد المشير (فيديو)

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي

فاز بمسابقة رئيس الجزائر.. من هو أحمد طيباوي الفائز بجائزة نجيب محفوظ؟