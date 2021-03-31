وزير البترول ناعيًا «الجنزوري»: سخر علمه وجهده لخدمة الوطن

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمزيد من الحزن والأسى وفاة الراحل الكريم والعالم الجليل ورجل الدولة الوطنى الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مشيرًا إلى أن الراحل الكريم كان رجل دولة من الطراز الأول سخر علمه وجهده لخدمة الوطن والعمل على رفعته ولم يألو جهدًا أو يبخل بتقديم نصح أو خبرة أو مشورة سواء خلال توليه المناصب المختلفة محافظًا ووزيرًا ورئيسًا لوزراء مصر فترتين.رحم الله الراحل الكريم فقد كان إنسانًا ومعلما ومرجعًا تتلمذ على يديه الكثير من رجال المال والاقتصاد والتخطيط وقدم كوادرًا وطنية تتمتع بالخبرة والدراية واتساع الرؤية وحب الوطن.