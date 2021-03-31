رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«وزير الغلابة».. رجال الدولة والسوشيال ميديا ينعون كمال الجنزوري

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:37 م
الدكتور كمال الجنزوري
الدكتور كمال الجنزوري
إيمان عامر
طباعة
تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى صحيفة رثاء للرجل الذي لقب بوزير الفقراء حيث نعى العديد من رحال الدولة والمشاهير الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بكلمات رثاء تعكس مدى فقدان الوطن لقيمة وقامة كبيرة قائلا: "رجل دولة من طراز فريد.. كان بارا بمصر".

كما نعى دكتور محمد معيط وزير المالية دكتور كمال الجنزوري معبرًا عن مدى حزنه على رحيل رجل بذل كل ما في وسعه لخدمة الوطن متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان.

كما نعى العديد من وجال الأعمال ورجال الدولة والطائفة الإنجيلية ووزارة الخارجية وتنسيقية شباب الأحزاب والوطنية للتدريب وعدد من الكتاب والإعلامين والوزراء رحيل رئيس وزراء مصر الأسبق والذي عرف بمواقفة الوطنية وشجاعته تاركًا إرث كبير من السيرة الطيبة والتاريخ الطويل من العطاء.

وتحولت صفحات السوشيال ميديا إلى مظاهرة حب ودفتر عزاء لذكر مواقف دكتور كمال الجنزوري مع أهالي قريته والخدمات التي قدمها لهم طوال حياته في صمت يعرف أن كمال الجنزوري قد تولي رئاسة وزراء مصر من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد أن عاش المصريون فترات صعبة جدا مع حكومة الدكتور عاطف صدقي من 1986 وحتي 1996 بسبب تحملهم لتبعات أعباء إصلاح مالي وهيكلي كبير في الاقتصاد المصري لذلك جاء الدكتور الجنزوري مع آمال الناس بحدوث تغير للأفضل في حياتهم ومعيشتهم وساعدته الظروف الدولية والانتعاش الاقتصادي العالمي الذي نالت مصر نصيب منه في أحداث انتعاش اقتصادي نسبي أحس به المصريون لذلك وصفه المناهضون له بأنه رئيس وزراء محظوظ.

ومن الناحية الاقتصادية كان كمال الجنزوري ذو عقلية اقتصادية كبيرة حيث كان يحفظ ميزانية مصر بالأرقام وكان ذلك سببًا لاختياره رئيس وزراء لتحدثه بلباقة عن مشكلات مصر وقدرته على حلها؛ لقب خلال هذه الحقبة أنه "بعبع الوزراء" لمتابعته الدقيقة والمستمرة اعمل كل وزير وتدخله في كل كبيرة وصغيرة وهو ما حقق إنجاز كبير للحكومة وزيادة شعبيتها.

وتوفي الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، صباح، بمستشفى القوات الجوية بالتجمع الخامس، بعد صراع طويل مع المرض.

موضوعات متعلقة

توزيع منهج شهر أبريل 2021 للصف الثاني الإعدادي

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي


الصور

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

7 منحوتات برونزية.. أشهر سرقة تعرض لها الفنان آدم حنين

زهير الخويلدى: «الوصاية الدينية» تُدنِّس المُقدس وتُثقِل كاهله

عبد الله العروي: رواية «اسم الوردة» لغز بوليسي

فاز بمسابقة رئيس الجزائر.. من هو أحمد طيباوي الفائز بجائزة نجيب محفوظ؟