السيادة السوداني يبحث تنفيذ إتفاق السلام الخاص بمسار دارفور

ترأس محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الإنتقالي، بالقصر الجمهوري، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ إتفاق السلام الخاص بمسار دارفور.

وأوضح أحمد محمد تقد عضو اللجنة العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ إتفاق سلام دارفور، أن الإجتماع ناقش الترتيبات الخاصة بتنفيذ الإتفاق بجانب اللائحة الداخلية والترتيبات التي تنظم أعمال اللجنة ومهامها، وتحديد القضايا العاجلة التي سيتم بحثها في مسار سلام دارفور، وذلك حسب بيان لمجلس السيادة.

وأشار تقد إلى أن هناك ترتيبات جارية لتفعيل كل الآليات التي يجب أن تنشأ بموجب إتفاق جوبا لسلام السودان، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مفوضية السلام، واللجنة الوطنية العليا لمتابعة ومراقبة تنفيذ إتفاق السلام الشامل، لإكمال مهامها.

وأضاف تقد، أن اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس السيادة تعتبر ضربة البداية لتنفيذ الإتفاق الخاص بمسار دارفور.