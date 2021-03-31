رسائل «واتساب» تقتل طالب بالإسكندرية.. وأسرته تتهم شقيق صديقته

بكاء ونحيب، وشعور بالحزن والغضب، تلك هي المشاعر السائدة، بين أهالي منطقة المعمورة شرق الإسكندرية، بعد مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي، بعد سقوطه من الدور السادس، واتهام أسرته لشقيق زميلته بالمدرسة بفعل ذلك نظرًا لخلافات سابقة بين العائلتين قبل ساعات قليلة من الحادث.وأطلق زملاء وأصدقاء محمد سامح الطالب بمدرسة الفريق عبد المنعم واصل التجريبية لغات هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعنوان «حق محمد لازم يرجع»، لما تعرض له من حادث بشع حيث لقي مصرعه بعد سقوطه من الدور السادس بمنزل الجاني بعد أن استدرجه إلى منزله لإنهاء الخلاف بينهم بسبب صداقة المجني عليه بشقيقة الجاني.تقول والدة المجني عليه، إن بداية القصة تعود إلى يوم الخميس الماضي، عندما رأت محادثات، وصور غير لائقة لفتاة على «واتسآب» الخاص بنجلها، لطالبة معه في المدرسة، والتي كانت قد نبهته والدته من عدم التحدث معها من قبل وأن يعتبرها أخت له، وعدم تكرار الحديث معها.وأضافت لـ«الدستور» أن نجلها وعدها بعدم الحديث مع الفتاة من قبل، ولكن الفتاة عادت تحدثه مرة أخرى، وخوفًا على نجلها والفتاة لأنهم في سن المراهقة تواصلت مع والدتها وطلبت مقابلتها في الشارع وبالفعل تقابلت معها، وعندما سردت عليها الأمر استدعت ابنتها وزوجها، فأنكرت الفتاة كل ذلك، ليطلب والدها مواجهة محمد وبعد أن رأى المحادثات على الهاتف المحمول طلب الاحتفاظ به حتى يمحي جميع الرسائل والصور ويعيده إليه مرة أخرى.وتابعت، أنها انصاعت لطلب والد الفتاة، وتركت هاتف نجلها معه، وبعد يومين طلب شقيق الفتاة مقابلة نجلها، ليعيد له التليفون المحمول، ولكن كان بعض الأصدقاء تواصلوا مع ابن عمته ليحذروه أن « مازن. ط» شقيق الفتاة يترصد لمحمد وينوي إيذائه، فتواصل معي وحذرني بعدم خروج نجلي من المنزل خلال تلك الأيام.واستكملت حديثها، بأنها يوم الأحد الماضي خرجت لقضاء بعض الاحتياجات وتركت نجلها مع أشقائه الصغار في المنزل، قائلة: «اطمنت عليه كان نايم، ورقيته ونزلت» متابعة أنها قبل أن تعود للمنزل استقبلت مكالمة تخبرها بأن نجلها تم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي بأبي قير، وعندما هاتفت أبنائها أخبروها أن شقيقهم الأكبر خرج مع أصدقائه.وأشارت إلى أنها عندما ذهبت إلى المستشفى، كان نجلها ما زال على قيد الحياة، وخلال ساعتين كان قد فارق الدنيا، وكان التقرير الطبي استرواح في الرئة ورد في الرأس، ونزيف داخلي بالبطن، فلم تكن تعرف ما حدث لنجلها إلا من أصدقائه عندما وصلت الشرطة، وأخبروهم بأن «مازن. ط» هو من فعل ذلك، بعد أن استدرجه لمنزله.وأوضحت أن نجلها يشهد له بالأخلاق، وسيرته طيبة مثل والده الذي توفى منذ 6 أشهر، وكانت تريد أن تحافظ عليه، وعلى الفتاة حيث اعتبرتها مثل ابنتها، وأرادت أن تجعل والدتها تهتم بها وتحتويها، قائلة: «جزاء أني عاوزة أحافظ عليها وأهلها يراعوها يموتوا ابني، اللي كان الكل بيشهد بيه وبأخلاقه وتفوقه، أنا عاوزة حق ابني والقصاص من اللي قتله وحرق قلبي عليه».وقال محمد عبد الجواد، خال المجني عليه، إن «محمد» بشهادة معلميه وأصدقائه والجيران خلوق ومتفوق، ولم يحدث منه أي إساءة لأحد، ولن نتطرق إلى الحديث عن الفتاة ولكن نحن نثق في عدالة القضاء، وننتظر تقرير الطب الشرعي، وتحقيقات النيابة لكي نحصل على حقنا بالقانون.وأضاف لـ«الدستور» أن الجاني كان يتربص لنجلهم حيث تواصل مع أصدقاء محمد لكي ينهوا الخلاف، وعندما ذهب محمد مع أصدقائه لمقابلة الجاني، وكان ذلك في كشك خشبي قريب من منزل الجاني، حيث تواجد آخرين وجلسوا لإنهاء تلك المشكلة واسترجاع التليفون الخاص به، فطلب مازن من محمد أن يتحدث معه بمفرده في منزله ليواجهه بشقيقته، فأخرجه وأغلق على جميع المتواجدين المكان بالقفل.وتابع: لم نعرف هل كان في المنزل أحد أم لا، كل ما نعرفه هو أن البواب في العمارة المقابلة تفاجأ بسقوط شاب من أعلى فأبلغ الإسعاف، والشرطة التي حررت المحضر، وتم استجواب جميع المتواجدين من أصدقاء محمد والجاني، ثم تم القبض على الجاني، في حين ننتظر تقرير الطبيب الشرعي بعد أن أنكر قتله وقال إنه هو من حاول الفرار فألقى بنفسه من شباك المنزل.ومن جانبه قال أحمد قناوي، ابن عمة المجني عليه، إنه تحدث مع والد مازن لكي يعيد الهاتف المحمول ويخبره أن نجله يريد إيذاء ابن خاله كما أخبره بعض أصدقائه، فكان رده أنه سوف يمسح المحادثات والصور ويعيد الهاتف، وأن نجله لن يفعل شيئًا.وأضاف أنه تلقى مكالمة من الجاني قبل الحادث بيوم يخبره أنه أراد مقابلتهم وإم رفضوا ولم يحضر محمد لإنهاء الخلاف، فسوف يكون هناك تصرف آخر قائلًا: «أنا هضرب محمد ضرب موت، هقتله وهزعل أمه عليه»، مشيرًا إلى أنه بعد المكالمة تواصل مع والدة محمد وحذرها أن لن تتركه يخرج بمفرده بسبب التهديد الذي تلقاه.تحرر محضر رقم 6735 لسنة2021 جنح قسم ثان المنتزه، وألقت قوات مباحث شرطة قسم ثان المنتزه القبض على الجاني، كما تم الاستماع للشهود، حيث القضية محل التحقيق بالنيابة العامة.كما نعت مدرسة الفريق عبد المنعم واصل الرسمية لغات وفاة الطالب محمد سامح، حيث جاء النعي: «ببالغ الحزن والأسى تنعي مدرسة الفريق عبد المنعم واصل الرسمية لغات وفاة الطالب محمد سامح الخلوق المتفوق محمد سامح بالصف الثالث الإعدادي، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».