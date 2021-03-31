«الوزراء» يعتمد آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة كورونا

اعتمد مجلس الوزراء، الأربعاء، القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقد بتاريخ 2832021 بشأن آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.اشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021.كما وافق مجلس الوزراء على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50% والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي.