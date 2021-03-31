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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الوزراء» يعتمد آليات دعم القطاع السياحي لمواجهة كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:31 م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
فاتن غلاب
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اعتمد مجلس الوزراء، الأربعاء، القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، المنعقد بتاريخ 2832021 بشأن آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

اشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021.

كما وافق مجلس الوزراء على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50% والخدمات الأرضية (20%) في المطارات في المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي.

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