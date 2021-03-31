اجتماع تنسيقي للتحضير لانعقاد اللجنة العليا بين البحرين والهند

عقد اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي للتحضير والإعداد للاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، المقرر عقده في نيودلهي، في السابع من إبريل المقبل وذلك عبر الاتصال المرئي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه تم خلال الاجتماع، استعراض أطر الشراكة القائمة بين البلدين، والتقدم المحرز في مجالات الصحة، وعلوم الفضاء، والحوسبة، والتجارة والاستثمار، والتعاون الأمني والعمالي، كما جرى بحث آفاق التعاون المُستقبلي، بما يخدم المنافع المشتركة لكلا البلدين.