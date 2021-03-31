10177 طلب تصالح في مخالفات البناء بمرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تلقي 10177 طلب تصالح على مخالفات البناء من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مناشدا الأهالي بسرعه إنهاء إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء الفترة المحددة للتصالح 31 مارس الجاري.وأكد جاب الله أنه يتم العمل حتى آخر دقيقة في اليوم الأخير لتلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء بزيادة أعداد الموظفين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لسرعة إنجاز الطلبات في اليوم الأخير.وأشار إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعي خلال التقديم للتصالح حفاظا على سلامة الجميع.وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي أهمية إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية قبل انتهاء المدة المحددة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا على تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له قبل انتهاء مهلة فترة التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري.وأوضح رئيس المدينة أن إجراءات التصالح تتم بشأن المخالفات وهو البناء بدون ترخيص علي المباني وليست على الأراضي الفضاء وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة مشيرا بان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع عمل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة علي مدار اليوم موجها بتلبية احتياجات وتسهيل وتيسير الإجراءات علي المواطنين خلال تلقي طلبات التصالح علي مخالفات البناء.