السويد تؤجل تخفيف القيود المرتبطة بكورونا وسط موجة ثالثة

قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، الأربعاء، إن حكومته ستؤجل تخفيف بعض القيود المرتبطة بفيروس كورونا حتى 3 مايو على الأقل، وسط موجة ثالثة شديدة تشهدها البلاد.وقال لوفين، في مؤتمر صحفي أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية إن "الوضع خطير"، مضيفا أن "انتشار العدوى على مستوى عال".وكانت هيئة الصحة في السويد قد طلبت، أمس الثلاثاء، من الحكومة تأجيل عملية تخفيف القيود التي كان معلنا عنها سابقًا، والتي تضمنت رفع الحد الأقصى لعدد زوار المتنزهات الترفيهية والحفلات الموسيقية ومباريات كرة القدم.وأشارت الصحيفة إلى أن السويد سجلت حتى أمس 16 ألفا و427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة، مقابل 14 ألفا و63 حالة خلال الفترة المماثلة من الأسبوع الماضي.