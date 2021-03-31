وزير النفط الليبي يؤكد تحسن وضع الطاقة حتى نهاية 2021

أكد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، الأربعاء، أن هناك تخصيص معقول لميزانية أنشطة قطاع النفط قد يكفي للأشهر الـ9 المتبقية من 2021.قال عون إن الوزارة ستقدم الدعم الحكومي والمالي واللوجستي المطلوب للمؤسسة الوطنية للنفط، لافتًا إلى أن هناك عدة أمور تحتاج إلى حل، منها الأمن في حقول النفط وإعادة تنشيط الآبار وتحديث خطوط الأنابيب، وذلك حسب وكالة بلومبيرج الأمريكية.وشدد وزير النفط الليبي على أن شعبهم عانى من الصراعات والحروب، ولا يتوقع أن تعود الحرب في ليبيا مرة أخرى.كانت المؤسسة الوطنية للنفط حولت ملياري دولار من عائدات النفط المحجوبة لدى المصرف الليبي الخارجي إلى حسابات وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي.