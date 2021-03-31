ناردين فرج تقدم حفل نقل المومياوات الملكية

أعلنت الإعلامية ناردين فرج، عن اختيارها لتقديم حفل نقل المومياوات الملكية الذي سينطلق يوم 3 أبريل المقبل وسط اهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي.ومن المقرر مصاحبة الموكب تقديم عروض الفنية تجوب شوارع القاهرة حتى الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ‏‎وسيصاحب الموكب في نفس اليوم افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.وقالت ناردين عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على Instagram: "إذا كنت تتسائل من سيكون مقدم حفل نقل المومياوات الملكية فهذه هي الإجابة "ناردين فرج".