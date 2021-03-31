ناردين فرج تقدم حفل نقل المومياوات الملكية
الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:29 م
محمد مجديطباعة
أعلنت الإعلامية ناردين فرج، عن اختيارها لتقديم حفل نقل المومياوات الملكية الذي سينطلق يوم 3 أبريل المقبل وسط اهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي.
ومن المقرر مصاحبة الموكب تقديم عروض الفنية تجوب شوارع القاهرة حتى الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وسيصاحب الموكب في نفس اليوم افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
وقالت ناردين عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على Instagram: "إذا كنت تتسائل من سيكون مقدم حفل نقل المومياوات الملكية فهذه هي الإجابة "ناردين فرج".
ومن المقرر مصاحبة الموكب تقديم عروض الفنية تجوب شوارع القاهرة حتى الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وسيصاحب الموكب في نفس اليوم افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
وقالت ناردين عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على Instagram: "إذا كنت تتسائل من سيكون مقدم حفل نقل المومياوات الملكية فهذه هي الإجابة "ناردين فرج".