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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ناردين فرج تقدم حفل نقل المومياوات الملكية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:29 م
ناردين فرج
ناردين فرج
محمد مجدي
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أعلنت الإعلامية ناردين فرج، عن اختيارها لتقديم حفل نقل المومياوات الملكية الذي سينطلق يوم 3 أبريل المقبل وسط اهتمام كبير على المستويين المحلي والعالمي.

ومن المقرر مصاحبة الموكب تقديم عروض الفنية تجوب شوارع القاهرة حتى الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ‏‎وسيصاحب الموكب في نفس اليوم افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وقالت ناردين عبر خاصية القصص المصورة في حسابها على Instagram: "إذا كنت تتسائل من سيكون مقدم حفل نقل المومياوات الملكية فهذه هي الإجابة "ناردين فرج".

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