شاهدة تكشف تفاصيل الاعتداء على «فتاة الساطور»: «استغرق دقيقتين ولم ينقذها أحد»

كشفت "م " إحدى أبناء مدينة الحمام وشاهده عيان، تفاصيل لحظة اعتداء شاب على الفتاة أمل السيد، 16 عاما، والمعروفة قضيتها إعلاميا باسم "فتاة الساطور"، حيث أكدت أنها سمعت صوت صراخ وعندما نظرت من شرفتها شهدت الواقعة ولم تتوقع أن ذلك يحدث في مدينتها.وأوضحت لـ"الدستور"، أنها نظرت من شرفتها ورأت الشاب يضرب الفتاة بالساطور ولم ينقذها أحد من يده لأن الواقعة لم تستغرق أكثر من دقيقتين، مؤكدة أن الشارع الذي تم الاعتداء على الفتاة به عرضه 3 أمتار تقريبا.وكانت شهدت مدينة الحمام شرق محافظة مطروح، قيام شاب بالتعدي على فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا ضربا بساطور، بعدما حاول خطفها واغتصابها وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الواحد 20 سم.