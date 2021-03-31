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محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان التعاون المشترك

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:26 م
فاليري جيراسيموف
فاليري جيراسيموف
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بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، هاتفيًا، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، التعاون المشترك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي، مضيفة أن جيراسيموف وميلي بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك دون تقديم المزيد من التفاصيل.

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