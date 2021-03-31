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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«آلام الجماعة».. ماذا فعل كمال الجنزوري في الإخوان؟

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:26 م
كمال الجنزوري
كمال الجنزوري
هاجر رضا
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غيّب الموت الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذى تولى رئاسة الحكومة مرتين، الأولى في الفترة من يناير 1996 إلى أكتوبر 1999، والثانية من نوفمبر 2011 إلى يوليو 2012.

والجنزوري عُرف باسم وزير الغلابة، ابن قرية جروان، التابعة لمركز الباجور بالمنوفية وشغل العديد من المناصب بدايتها كان محافظًا للوادي الجديد ومن ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيرًا للتخطيط فنائبًا لرئيس الوزراء.

بعد ثورة يناير 2011، حاولت جماعة الإخوان الإرهابية استخدام الدكتور الجنزوري في السلطة تحت قيادتهم فحاولوا عقد "صفقة" لتهدئة التوتر المتصاعد بينهما، على خلفية تفجر قضية التمويل الأجنبى، تتضمن إقالة وزيرين على الأكثر، مقابل استمرار الحكومة حتى نهاية المرحلة الانتقالية، إلا أن الجنزوري رفض هذا تمامًا، وبناءً عليه لم يتمكن الإخوان من إقامة الصفقة التي كانوا يريدون على إثرها السيطرة على مقدرات البلاد بشكل كامل.

في عهد الجنزوري دشنت العديد من المشاريع الضخمة، بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيدًا عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي يقع أقصى جنوب مصر، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس، إضافة إلى الخط الثاني لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (بالقليوبية) والمنيب (بالجيزة) مرورًا بمحافظة القاهرة للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.

كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة منها قانون الاستئجار الجديد كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي وكذلك بالبنك الدولي، كما شهد في عصره تعثر بنك الاعتماد والتجارة فتدخلت الحكومة لحل الأزمة وتم ضم البنك إلى بنك مصر.

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