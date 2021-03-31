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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إنجلترا تسجل 31 وفاة بكورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:24 م
كورونا انجلترا
كورونا انجلترا
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سجلت إنجلترا 31 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم لأربعاء أن الحصيلة اليومية لوفيات كورونا جاءت أقل مما سجلته البلاد في اليوم ذاته الأسبوع الماضي حيث بلغ آنذاك 69 وفاة، كذلك أقل من الأسبوع الذي سبقه حيث سجل اليوم ذاته 77 حالة.

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