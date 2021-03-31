إنجلترا تسجل 31 وفاة بكورونا

سجلت إنجلترا 31 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم لأربعاء أن الحصيلة اليومية لوفيات كورونا جاءت أقل مما سجلته البلاد في اليوم ذاته الأسبوع الماضي حيث بلغ آنذاك 69 وفاة، كذلك أقل من الأسبوع الذي سبقه حيث سجل اليوم ذاته 77 حالة.