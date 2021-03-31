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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«نقابة الأخشاب» ناعية كمال الجنزوري: كان معشوق العمال

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:23 م
كمال الجنزوري
كمال الجنزوري
دعاء جابر
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نعى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وأكدت النقابة، في بيانها أن الراحل كانت له بصمات كبيرة أثناء توليه رئاسة الحكومة ونال قبول واحترام أبناء الشعب المصري، تقديرًا لجهوده في كافة المجالات.

وقالت النقابة: كمال الجنزوري كان معشوق العمال، وله مواقف وطنية كبيرة في دعم قطاع الأعمال العام والحفاظ على شركاته في مواجهة الخصخصة أو التصفية، وإيمانه بدوره في دعم الاقتصاد الوطني.

أشارت النقابة إلى أن الجنزوري، لعب دورًا مهما في العديد من الملفات التي تخص المواطن المصري، واستطاع أن يحظى بتقدير شعبي واسع.

وتوجهت النقابة العامة، بخالص التعازي في وفاة الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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