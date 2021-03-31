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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تمنح عملاءها 10% مجانية على قسائم Spring Vouchers

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:22 م
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
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أعلنت مصر للطيران عن طرح قسائم سفر (Spring Vouchers) بقيمة 5،000 أو 10،000 جنيه مصري والتي تمنح العملاء إمكانية الحصول على نسبة 10 % قيمة إضافية مجانية من سعر القسيمة (500 جنيه أو 1000 جنيه). ويمكن استخدام هذه القسائم والقيمة الإضافية من خلال الراكب أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى لإصدار أو تغيير تذاكر السفر أو تعلية درجة السفر إلى درجة رجال الأعمال أو العديد من الخدمات الإضافية الأخرى لمصر للطيران.

في ضوء اهتمام مصر للطيران بتوفير أعلى المميزات لعملائها، ومنحهم إمكانية السفر إلى العديد من الوجهات الدولية المتنوعة بالإضافة إلى الاستمتاع بخدمات مصر للطيران المتعددة،

ويمكن لعملاء مصر للطيران شراء القسائم من ١ إبريل حتى ١٥ إبريل ٢٠٢١ من خلال مكاتب مصر للطيران داخل مصر أو عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على رقم 1717.

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