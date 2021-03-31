تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، لحضور اللقاء الحوارى والحفل الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة اليوم لتكريم أمهات الشهداء المثاليات والعناصر النسائية البارزة على مستوى المحافظة، تحت شعار "صاحبة أثر".وتم تكريم أفضل العناصر النسائية صاحبة أثر إيجابي داخل المجتمع وهم "فاتن محمد عكاشة، و"وداد رزق منقريوس"، و"سعاد حامد شومان"، كما تم تكرم بعض من أمهات الشهداء وهم "فاتن السيد الديوي" وأم الشهيد "أيمن أحمد السعيد"، و"سعدية محمد أحمد" أم الشهيد "سامح ضياء الدين"، و"شهيرة فتحي نعمان" أم الشهيد "محمد عزت إبراهيم".جاءت الاحتفالية بحضور العقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكري لمحافظة دمياط، ووكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط عادل عثمان، ووكيل وزارة الأوقاف بدمياط الشيخ محمد سلامة، وراعي الكنيسة الأرثوذوكسية الأسقف مرقس، وراعي كنيسة الروم الأب بندليمون، ومقررة المجلس القومي للمرأة بدمياط، وكذا عدد من رؤساء الأجهزة التنفيذية وأعضاء برلماني الطلائع والشباب وذوي الهمم.