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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المترو»: انتظام الحركة بالخط الأول بعد عطل مفاجئ بأحد القطارات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:33 م
المترو
المترو
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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بالكامل من محطة المرج الجديدة حتى محطة حلوان فى الاتجاهين، بعد حدوث عطل مفاجئ بأحد القطارات نتيجة رباط بين محطتى دار السلام وحدائق المعادى فى اتجاه حلوان، مما أدى إلى تأخر حركة القطارات بالخط الأول لمدة ١٣ دقيقة فقط.

فيما انتقلت فرق الطوارئ على الفور إلى مكان العطل، وتم سحب القطار ودخوله سكة الوسط بمحطة دار السلام، وتسيير حركة القطارات كالمعتاد فى الاتجاهين.

وأكدت أن حركة القطارات بالخط الأول والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.

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