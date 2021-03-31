تطورات جديدة فى أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة

فتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لتسوية المستحقات المالية المتأخرة بشكل ودي مع النادي البرتغالي حيث يحق لهم الحصول على ما يقرب من 600 ألف يورو.









وطلب مسئولو الزمالك من النادي البرتغالي فرصة أخيرة على أن يتم جدولة المستحقات المالية لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب لشبونة والذي يرغب في الحصول على قيمة مستحقاته كاملة دفعة واحدة لكن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأبيض في الوقت الحالي تقف عائقًا أمام تحقيق ذلك.







