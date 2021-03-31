المستشار النمساوي يلتقي السفير الروسي لبحث شراء لقاح سبوتنيك V

وفي أعقاب اللقاء، أعلن كورتس عن قرب طلب بلاده للقاح الروسي وقال: "نحن في الأمتار الأخيرة ومن الممكن طلب لقاح (سبوتنيك في) الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بطلب 300 ألف جرعة من اللقاح في أبريل المقبل، و500 ألف جرعة في مايو المقبل، و200 ألف جرعة في أوائل يونيو المقبل.



وأعرب كورتس عن اعتقاده بأن التسليم القريب للغاية (للقاحات) سيكون بذلك ممكنا، ولفت إلى ضرورة التنسيق في الوقت الراهن بخصوص التفاصيل.



وتدرس الوكالة الأوروبية للأدوية في الوقت الراهن طلبا لترخيص لقاح "سبوتنيك في" داخل الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع وصول خبراء من الوكالة إلى روسيا في الشهر المقبل لتقييم إنتاج وتخزين اللقاح.





يشار إلى أن المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، تستخدم بناء على تصريح صادر على الصعيد الوطني اللقاح الروسي المصرح به في أكثر من 50 دولة في العالم.



وكان كورتس صرح، أمس الثلاثاء، بقوله "إذا حصلت النمسا على مليون جرعة لقاح إضافي، ستكون العودة المبكرة للوضع الطبيعي أمرا ممكنا، كما سنتمكن من إنقاذ الكثير من الأرواح والوظائف".

عقد المستشار النمساوي زباستيان كورتس لقاء مع السفير الروسي في بلاده في العاصمة فيينا، اليوم الأربعاء، لبحث شراء النمسا للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا.