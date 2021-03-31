رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المستشار النمساوي يلتقي السفير الروسي لبحث شراء لقاح سبوتنيك V

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:46 م
زباستيان كورتس
زباستيان كورتس
وكالات
طباعة
عقد المستشار النمساوي زباستيان كورتس لقاء مع السفير الروسي في بلاده في العاصمة فيينا، اليوم الأربعاء، لبحث شراء النمسا للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لكورونا.

وفي أعقاب اللقاء، أعلن كورتس عن قرب طلب بلاده للقاح الروسي وقال: "نحن في الأمتار الأخيرة ومن الممكن طلب لقاح (سبوتنيك في) الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن المسألة تتعلق بطلب 300 ألف جرعة من اللقاح في أبريل المقبل، و500 ألف جرعة في مايو المقبل، و200 ألف جرعة في أوائل يونيو المقبل.

وأعرب كورتس عن اعتقاده بأن التسليم القريب للغاية (للقاحات) سيكون بذلك ممكنا، ولفت إلى ضرورة التنسيق في الوقت الراهن بخصوص التفاصيل.

وتدرس الوكالة الأوروبية للأدوية في الوقت الراهن طلبا لترخيص لقاح "سبوتنيك في" داخل الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع وصول خبراء من الوكالة إلى روسيا في الشهر المقبل لتقييم إنتاج وتخزين اللقاح.

يشار إلى أن المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي، تستخدم بناء على تصريح صادر على الصعيد الوطني اللقاح الروسي المصرح به في أكثر من 50 دولة في العالم.

وكان كورتس صرح، أمس الثلاثاء، بقوله "إذا حصلت النمسا على مليون جرعة لقاح إضافي، ستكون العودة المبكرة للوضع الطبيعي أمرا ممكنا، كما سنتمكن من إنقاذ الكثير من الأرواح والوظائف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة


الصور

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

الأكثر قراءة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

بينها «التمويل العقاري».. قرارات مهمة من الحكومة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أخبار تطعيم شلل الأطفال 2021

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية الجنزورى: ​مصر فقدت أحد رجالها المخلصين

اتحاد المصورين العرب يُطلق مسابقة «بالمصرى» للتصوير الفوتوغرافى

«ولا غالب» رواية تفكك الأساطير المؤسسة للتاريخ العربي

«التسامح وصفاء القلوب».. كتاب جديد لـ«عبدالله الشحي»