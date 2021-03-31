رئيس جامعة القاهرة ينعى الدكتور كمال الجنزوري

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ببالغ الحزن والأسى الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم.وتوجه الدكتور محمد الخشت بالعزاء لأسرة الفقيد، داعيًا أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الراحل تحمل مسؤولية قيادة الحكومة المصرية وكانت له رؤية حكيمة، وقدرات قيادية مؤكدًا أن مصر فقدت رجلًا سيظل التاريخ يذكره بما قدمه لمصر في أوقات صعبة.