الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، من القبض على المتسبب فى واقعة اصطدام قطار بسيارة نقل في العامرية بالإسكندرية.ونجحت أجهزة الأمن في ضبط السائق المتسبب فى واقعة اصطدام قطار (مطروح – الإسكندرية) بسيارة نقل "خلاطة أسمنت أهالي" قيادة السائق أثناء رجوعها للخلف على شريط السكة الحديد قبل محطة سكة حديد مرغم، دائرة قسم شرطة أول العامرية- بدون إصابات أو تجاوز فى حركة سير القطارات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كان قائد قطار مطروح - القاهرة، أصيب عقب اصطدام القطار، منذ قليل، بسيارة نقل، في منطقة ما بين مرغم ومحرم بك غرب الإسكندرية.وأدى حادث التصادم إلى توقف حركة قطارات خط مطروح، لحين معاينة النيابة والشرطة، وقيام هيئة السكك الحديدية برفع السيارة من شريط السكة الحديد.كان قائد قطار مطروح، فوجئ بسيارة نقل كبيرة اصطدمت بمقدمة القطار ما بين محطة محرم بك ومنطقة مرغم، مما أدى لإصابة قائد القطار وتوقفت حركة القطارات ٣٠ دقيقة.تلقى مأمور قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين قطار الإسكندرية مطروح وسيارة نقل عند مزلقان مرغم.