لحظة وصول جثمان كمال الجنزوري إلى مدفنه (فيديو)

وصل جثمان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق إلى مدفنه في منطقة كلية البنات بحي مصر الجديدة، والذي يلاصق مدفن عائلة "ثابت" وهي عائلة سوزان مبارك حيث يدفن جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحفيده.

وتوفى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، صباح الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عاما بمستشفى القوات الجوية في التجمع الخامس، وشيعت الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بحضور كبار الشخصيات والمسئولين عصر اليوم.

ولد الراحل بقرية جروان مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وشغل العديد من المناصب أهمها محافظ الوادي الجديد، محافظ بني سويف، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، ورئيسا لمجلس الوزراء.