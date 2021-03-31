استشاري نفسي: لا يحق لأي طبيب أن يميز ما بين مرضاه

"جايلي واحدة في الاستقبال ومجرجرة جوزها وراها عشان جرح في صباعها وجوزها يقولي والله مش مستاهلة، روحت أنا قولت عايز خياطة وعملت لها 3 غرز من غير بينج بس عشان تتربى" بهذه الكلمات كتب طبيب استقبال في أحد المستشفيات هذا المنشور عبر حسابه على فيسبوك، الأمر الذي أثار غضب رواد هذه المنصات، ليتم تناقل المنشور بصورة كبيرة وأخذ النساء يروين ما يحدث داخل المستشفيات.وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لا يحق لأي طبيب في العالم أن يميز ما بين المرضى نتيجة الجنس أو اللون أو الديانة، فهذا يخالف ما تم القَسَم عليه عند التخرج في كلية الطب.أضاف فرويز لـ"الدستور": في حالة إذا ما المنشور حقيقي فالطبيب خالف بفعلته ضميره المهني والقَسَم الذي أقسمه، وإن كنتُ أظن أن المنشور يشمل مبالغة غير مقصودة من جانبه وتفريغ لا داعي له من جانبه، فليست قصة الطبيب التنمر على المرضى على الإطلاق.