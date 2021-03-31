من سيدة السلام لفتاة المرج.. الوصاية المجتمعية جريمة ضد المرأة

"منزلك لم يعد لكِ، هكذا شرفتكِ ليست ملكك بالكامل"، بالرغم من عدم منطقية الجملة وفداحة خطئها، إلا أنها تحولت إلى حقيقة مارسها مَن أعطوا لأنفسهم حق الوصاية على سلوكيات المرأة، ومَن فوّضوا أنفسهم حق إنزال العقاب على من يخالفهم قناعاتهم.1. فتاة المرجعاشت "كريمة.م" مع خطيبها في المرج بالقاهرة لحظات مرعبة بعد اقتحام جيرانها شقتها مقررين فجأة تغيير ما لا يعجبهم بأيديهم.في السابعة والنصف من مساء أمس سمع الشاب طرقًا مزعجًا على باب شقة خطيبته أثناء تواجده معها، وبمجرد أن فتح الباب وجد أمامه مجموعة من الجيران مندفعين نحو الشقة للاعتداء وسحل خطيبته وأمها وشقيقتها وطلبوا منه الخروج خارج المنزل بدعوى أنه كان واقفًا في شرفة البلكونة واحتضن خطيبته وهو ما لم يعجب الجيران.في تصريحاتها قالت المجني عليها إنها بالفعل كانت واقفة مع خطيبها في البلكونة بشكل طبيعي، نافية ما تردد بشأن قيامها بأفعال خادشة للحياء، مستنكرة اقتحام شقتها لأي سبب أوعقابها على أي سلوك تسلكه في مساحتها الخاصة التي لم تعد آمنة بعد هذه الحادثة.في النهاية، خضع الشاب لطلب الجيران محاولًا تفادي أزمة تعدي أخرى تشبه ما حدث مع سيدة دار السلام، لكن هذا لم يمنع اعتداء أحد جيرانهم وضربه للخطيبة وشقيقتها وأمهما.2. سيدة السلامالحادث يذكرنا بضحية منطقة السلام التي راح ضحيتها سيدة فور سقوطها من شرفة منزلها بالطابق السادس على خلفية اقتحام صاحب العقار وزوجته والحارس لبيتها بذريعة سوء الأخلاق ووجود صديق لديها بالمنزل.دفعت الحادثتين المتابعين للتساؤل عن مدى أحقية الأفراد العيش بحريتهم داخل منازلهم دون التخوف من اقتحام أماكنهم الخاصة من قبل أشخاص آخرين لايعجبهم سلوك ما.عن فكرة العقاب الجماعي الذي أصبح ظاهرة سامة يمارسها المتسلطون في المجتمع بدافع الحفاظ على القيم تارة أو النفور من السلوكيات التي لايرضونها تارة أخرى، تقول إيناس كمال، الناشطة النسوية، إن "سيدتي المرج والسلام" ضحايا المجتمع ككل والقانون أيضًا.وطالبت بضرورة وجود حكم رادع دون وضع حساب لآراء المتطرفون أو المتطفلون، مشددة على أهمية حماية الفتيات ممن يسممون عقول الرجال عن حقهم في تأديب النساء بالضرب والاعتداء عليهن، وبمباركة من نصوص في القانون تستند إلى الشرائع التي يضيع معها الحق القانوني للضحية.وتابعت "على منظمات المجتمع المدني دور مهم في التواصل مع الضحايا من السيدات، وكذلك ضرورة تواصل الأطباء النفسيون في دعم ضحايا العنف والقسوة الأبوية والزوجية التي تلاقيها الكثيرات في مصر وتواجهها دون سند من أحد".