الإمارات تطلق نسحة جديدة من جائزة أفضل وزير بالعالم

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء إطلاق نسخة استثنائية لجائزة "أفضل وزير في العالم"، والتي تهدف "لتكريم الشخصيات القيادية التي حققت إنجازات متميزة تخدم الإنسانية في مواجهة التحديات العالمية الصعبة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا".وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات: "فرضت جائحة كورونا تحديات غير مسبوقة على جميع حكومات العالم، وأجبرتها على تغيير أولوياتها وخططها وأساليب عملها واتخاذ قرارات سريعة لمواكبة المتغيرات والتخفيف من التبعات التي خلفتها، وبعد مرور أكثر من عام على الجائحة، لا يمكن للحكومات أن تواصل العمل بالطرق التقليدية المعتادة، وعليها أن تركز على تعزيز جاهزيتها لتحديات المستقبل عبر تبني مفهوم الابتكار والجاهزية والاستباقية في كافة مجالات العمل".وأضاف في بيان، تشمل معايير تقييم الترشيحات للجائزة الآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية، والإنجازات والنتائج القابلة للقياس التي حققها المرشح خلال توليه مهامه، ومستوى الابتكار والإبداع والريادة في المبادرات والبرامج التي أطلقها، وقد تم استثناء وزراء دولة الإمارات من الترشح تعزيزا لمصداقية وحيادية الجائزة واستقلاليتها.وتابع "تضم لجنة التحكيم نخبة من الخبراء من المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، وحصل على جائزة أفضل وزير في العالم التي أطلقت عام 2016، 4 وزراء من ثلاث قارات، حيث فاز جريج هانت وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا، بالنسخة الأولى للجائزة لجهوده المميزة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية في أستراليا عبر مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية المبتكرة".وكانت الجائزة في نسختها الثانية من نصيب أوا ماري كول سيك، وزيرة الصحة في السنغال، لدورها المحوري في التصدي لاتساع رقعة انتشار مرض "إيبولا"، من خلال استراتيجية وطنية لحماية المجتمع السنغالي من تأثيراته المدمرة، وبرنامج توعوي لمجابهة المرض والتعريف بمسبباته وآليات انتشاره وسبل الوقاية منه.وفازت سيري مولياني أندراواتي، وزيرة المالية في إندونيسيا بجائزة أفضل وزير في العالم لعام 2018، بعد أن نجحت في تخفيف معدلات الفقر في إندونيسيا، وتضييق الفجوة في الدخل على مستوى الأفراد، وتحفيز الأعمال الحرة والمشاريع الناشئة وزيادة فرص العمل، لتمكين الفقراء ومساعدتهمعلى تحقيق دخل إضافي، ما أدى إلى خفض ديون بلادها بمعدل النصف، ووصول قيمة الاحتياطات النقدية الأجنبية في إندونيسيا إلى 50 مليار دولار.أما النسخة الرابعة للجائزة والتي تم تنظيمها في 2019، فقد فاز بها فيروز الدين فيروز وزير الصحة في أفغانستان تقديرًا لنجاحه بالإشراف على مبادرة تلقيح 5ر9 ملايين طفل ضد مرض شلل الأطفال، وإنشاء قاعدة بيانات صحية لأفغانستان، وإطلاق "استراتيجية الصحة الوطنية 2020"، والنجاح بزيادة معدل الأعمار عند الولادة بمقدار 7 سنوات، وانخفاض معدل وفيات الأطفال تحت سن خمس سنوات بمعدل 44%، وتراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 19%.