إتاحة جلسات مؤتمر «الهندسة الإنشائية» عن بعد عربيًا ودوليًا

أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا عن مشاركة خبراء 5 دول أجنبية من كندا ‏وإنجلترا والصين وسنغافورة ‏وإندونيسيا بمحاضرات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن فعاليات المؤتمر ‏الدولي الرابع لتطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية.يقام المؤتمر بمدينة الغردقة، ‏تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر.‏‏وقال الدكتور عماد عتمان رئيس المؤتمر، إن هذه المحاضرات انتهت إلى مناقشة أحدث ‏تطورات البحث العلمي في كافة محاور المؤتمر بما يدعم خطة التنمية المستدامة 2030، وتسليط الضوء على الممارسات الحالية والاتجاهات المستقبلية في مجال تطورات الهندسة الإنشائية والجيوتقنية وبما يحقق أهداف المؤتمر.وأشار الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ونائب رئيس المؤتمر، أنه تم إتاحة متابعة جلسات المؤتمر عن بعد لجميع الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بجميع الجامعات المصرية والأجنبية، والتي انتهت بمناقشات مثمرة توضح أحدث تطورات البحث العلمي في كافة مجالات المؤتمر.شارك في فعاليات الجلسات اليوم،‏ الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور محمد ضبعون نائب رئيس الجامعة الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف مراد عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة الأسبق.