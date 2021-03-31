القليوبية تغلق تلقي طلبات التصالح بعد قبول 227 ألف طلب

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غلق باب التصالح في مخالفات البناء اليوم في كافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي الطلبات التي تلقتها المراكز التكنولوجية بالمحافظة بلغ 227723 طلبا بحصيلة وصلت إلى مليار و280 مليونا و817 ألف جنيه.وأوضح المحافظة أن اليوم الأخير شهد استقبال 734 طلبا بكافة المراكز والأقسام، مشيرا أن إجمالي الطلبات بالمراكز والأقسام في المحافظة جاء كالتالي: بنها 25382 طلبا وطوخ 46576 طلبا وكفر شكر 10993 طلبا وشبين القناطر 17067 وقها 1444 وقليوب 25594 والخانكة 41052 والخصوص 8360 والقناطر الخيرية 25559 وحي شرق شبرا 7782 وحي غرب شبرا 7914 طلبا.فيما شهد اليوم الأخير إقبالا من المواطنين للتقدم بالطلبات قبيل غلق الباب حيث وصل عدد طلبات اليوم فقط 734 طلبا وسط متابعة رؤساء المدن في كافة انحاء المحافظة أداء المراكز التكنولوجية وتسهيل الإجراءات في آخر أيام تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي قد تم مدها لفترات عديده خلال الأشهر السابق.