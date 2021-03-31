وزيرة الثقافة ناعية الجنزورى: ​مصر فقدت أحد رجالها المخلصين

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى غيبه الموت اليوم عن عمر يناهز 88 عاما.وقالت: "مصر فقدت أحد رجالها المخلصين والذى أفنى حياته فى سبيل رفعة وازدهار البلاد، وإنجازات الراحل شاهدة على وفائه للوطن" مؤكدة أنه قدم الكثير من الإسهامات التى عبرت عن خبراته الواسعة خاصة فى مجال الاقتصاد، وقدمت العزاء لأسرته داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.يذكر أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق، من مواليد 12 يناير عام 1933 بمحافظة المنوفية، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشغان الأميركية، شغل منصبي محافظ بني سويف والوادي الجديد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ثم مديرا لمعهد التخطيط القومي، وتولى وزارة التخطيط ثم تولى منصب رئيس وزراء مصر عام 1996 واستمر في منصبه حتى عام 1999، كان صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003، لإنقاذ اقتصاد مصر، وبعدها دخلت مصر مرحلة الانطلاق وتكفلت خططه الاقتصادية برعاية محدودي الدخل والطبقات المتوسطة وثبات أسعار السلع والعملات، وعقب ثورة يناير 2011، شغل منصب رئيس الوزراء مجددا، واستمر فيه من 7 ديسمبر من العام 2011 وحتى 25 يونيو 2012.