«تموين الغربية»: حملات مستمرة على مراكز المحافظة

أكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن توجهات الوزارة والمحافظة هي تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على جميع المنافذ التموينية والمخابز داخل محافظة الغربية لضبط المخالفين ومحاربة جشع التجار ومستغلى الدعم وتجار السوق السوداء، وإنقاذ المواطن من المستغلين ووصول الدعم لمستحقيه.مضيفًا أنه شكل حملة على مركز كفر الزيات، مكونة من صلاح حامد كبير مفتشى التموين، عمرو مقلد، ومحمود برغوث المفتشين بإدارة الرقابة بالمديرية، برفقة سعيد الوكيل، وأسفرت نتيجة الحملة عن تحرير عدة مخالفات حيث تم تحرير ١٤ مخالفة مخابز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.كما تم شن حملة على مركز المحلة الكبرى، على المخابز البلدية الواقعة بدائرة الإدارة مُشكلة من نادر عطوه، ورضا الخطيب، المفتشين بقسم الرقابة التموينية بالإدارة وتحت إشراف عصمت غازي مدير الإدارة، تم خلالها تحرير عدد 15 مخالفة.من جانبه أكد المهندس محمد أبو هاشم، أن الحملات ستتوالى تحت إشراف المديرية والاستعانة بتحريات الرقابة الإدارية بالغربية، وأن الحملات ستشمل جميع مراكز المحافظة على التوالي.