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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فريق عمل «ولاد ناس» يواصل التصوير خلال شهر رمضان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:07 م
عمل ولاد ناس
عمل ولاد ناس
منار إبراهيم
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يواصل فريق عمل مسلسل "ولاد ناس"، تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، حيث من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل على قناة القاهرة والناس.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن أسرة المسلسل تواصل التصوير بشكل شبه يومي، خاصة وأنهم بدأوا التصوير منذ شهر ونص تقريبًا فقط، مما يجعلهم يستمرون في التصوير حتى منتصف شهر رمضان الكريم بالتزامن مع عرضه.

ويشارك فى بطولة مسلسل "ولاد ناس"، عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق، إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

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