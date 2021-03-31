«السيادة السوداني» يشارك في تنصيب شيخ الصوفية بولاية سنار

نصبت الطرق الصوفية بالسودان، الأربعاء، الشيخ هجو تاج الدين شيخًا للطريقة الصوفية فى ولاية سنار السودانية، خلفًا للشيخ هجو موسى، وتم تنصيب الشيخ الجديد بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.قال حميدتى خلال مشاركته:"شاركت اليوم أهلنا بعمارة الشيخ هجو بولاية سنار، في تنصيب الشيخ هجو تاج الدين خلفًا للشيخ هجو موسى، وقفنا أيضًا على قضايا الناس واحتياجاتهم الخدمية والتنموية، وشكرنا لهم صبرهم على نواقص المعيشة وضيقها، وبشرناهم بأن بلادنا تخطو نحو التنمية والإنتاج وهي بلا شك تمضي في الطريق الصحيح.أضاف نائب رئيس مجلس السيادة السودانى:"نشكر رجالات الطرق الصوفية في بلادنا وهم ينشرون قيم التسامح والفضيلة والاعتدال في أوساط مجتمعنا".وتابع "كما أشكر رفقاء هذه الرحلة الطيبة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية التوم هجو، وحضور واليي سنار والجزيرة، وعدد من المسئولين بالدولة.وتعد الصوفية إحدى الدعائم الأساسية في التركيبة الشخصية للمواطن السودانى، فكل فرد أو حتى مسئول له شيخ يحترمه ويقدره ويقف عنده ودائما ما يطلب منه الدعاء له بالبركات.