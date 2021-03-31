محافظ الإسماعيلية يخصص أرض لمشروع الغاز الطبيعي بفايد

عقد اللواء اركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، والتي تعقد شهريا لمناقشة شئون المحافظة واتخاذ القرارات التي تهدف لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.وخلال الجلسة التي حضرها المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء مجدى عبدالحميد عناني السكرتير العام للمحافظة.تم الموافقة على تخصيص مساحة 50x50 متر لصالح مشروع الغاز الطبيعي بفايد تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بمقابل أجر رمزي، وكانت هذه الأرض قد سحبت من شركة الطوب الطفلي.كما وجه المحافظ خلال الجلسة بتشكيل لجنة من التخطيط العمراني ومديرية الإسكان ومديرية الطرق وحى ثان والدفاع المدني لعمل تطوير شامل لميدان المطافي بحي ثان الإسماعيلية، ووجه بإنهاء الدراسات القانونية لإصدار قرار تخصيص مساحة 3510 متر مربع لصالح المسجد الإسماعيلي (المطافي) بتوسعاته الجديدة بدون مقابل.كذلك وافق المحافظ على تخصيص 5340 متر مربع لصالح المنطقة الازهرية بالإسماعيلية، لبناء معهد أزهري بمدينة المستقبل بدون مقابل، وأكد المحافظ خلال الجلسة أن أي قطعة أرض تخصص لدور العبادة أو أي منشأة للمنفعة العامة لابد ان تخصص بدون مقابل.كما تمت الموافقة خلال الجلسة على تخصيص مساحة 2500 متر مربع لصالح شركة سيناء للغاز بالقنطرة شرق. لإقامة توسعات وملحق خدمات لمحطة تخفيف الضغط مقابل أجر رمزي نظرا لأنه مشروع خدمي.ومن ناحية أخري، وجه المحافظ بأن تبقى مساحة 11 فدانا و22 قيراطا في مواجهة محطة توليد الكهرباء بأبو سلطان التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بنظام حق الانتفاع مع إلزام الشركة بسداد المديونيات القديمة.ووجه المحافظ بدراسة وتطبيق الاشتراطات المطلوبة لتحويل مدينة المستقبل والكيلو 2 من لجنة خدمات لحى خامس، ثم مخاطبة الجهات المعنية لإقرارها حي خامس تابع لمدينة الإسماعيلية.وفى ختام الجلسة وجه المحافظ الشكر لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، وكرم الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري وعدد من الأطباء العاملين بالطب البيطري بالمحافظة لفوز محافظة الإسماعيلية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في التحصينات ضد مرض الحمى القلاعية.