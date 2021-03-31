غدًا.. مهرجان للمكرونة والبيتزا الإيطالي في الإسكندرية

أعلن الشيف المصري الإيطالي مسعد محمد للو الشهير بـ"ميمو روما" بدء مهرجان المكرونة والبيتزا الإيطالي غدًا الخميس بمحافظة الإسكندرية؛ تشجيعًا للسياحة الطهوية في مصر.وأكد روما التزامه الكامل بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتطهير، حرصًا على الصحة العامة المصريين.من المقرر أن تشهد العصافرة فعاليات المهرجان داخل أحد المطاعم المصرية الإيطالية الشهيرة وبحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع حيث سيتم تقديم أشهى أنواع البيتزا والمكرونة بطريقة إيطالية خالصة تشجيعًا للسياحة الطهوية في مصر التى تجلب ملايين اليوروهات لإيطاليا التي يأتي لها سياح من جميع أنحاء العالم ليستمتعوا بمطاعمها وهو ما يتمنى تنفيذه في مصر من خلال المهرجان.ووجه روما الشكر لوزيرة الهجرة على دعمها المصريين في الخارج، مؤكدًا أن دعوتها للمصريين في الخارج للاستثمار فى مصر السبب الرئيسي في عودته إلى مصر ليرد الجميل للوطن ويطبق أفكاره فيه.