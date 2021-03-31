السعودية والعراق توقعان 5 اتفاقيات بحضور بن سلمان والكاظمي

وقعت السعودية والعراق، الأربعاء، 5 اتفاقيات، بحضور ولي العد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وعقد ولي العهد السعودي، الأربعاء، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فور وصول الأخير إلى الرياض في زيارة رسمية.ووصل الكاظمي إلى الرياض، في وقت سابق، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان.