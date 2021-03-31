الجنايات تعاقب مزور تراخيص البناء في المعادي بالحبس سنة

عاقبت الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، أخطر مزوّر التراخيص التي تصدرها الأحياء وذلك في القضية رقم 3222 لسنة 2019 بالحبس سنة.صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.أحالت النيابة العامة المتهم "ك.ا" في اتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء بعد إصدارها أمرًا بالمنع من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.وخاطبت النيابة العامة نقابة المحامين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم حيث تضمنت آخر جرائمه بأن المتهم استولي من إحدى الشركات مبالغ طائلة بزعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذه التراخيص وعندما شك المجني عليه في الأوراق التي أحضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة التي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي الذي ثبت في تقريره بأن الأختام والتوقيعات المنسوبة مزورة وعلى ذلك صدر قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.