إطلاق برومو حكاية «ورقة ضغط» من «ورا كل باب» (فيديو)

أطلقت شبكة تليفزيون الحياة البرومو الأول لحكاية "ورقة ضغط" من بطولة النجم فتحي عبدالوهاب من مسلسل "ورا كل باب".وخلال الساعات الماضية أطلق بوستر الحكاية الخامسة والأخيرة من مسلسل "ورا كل باب" المعروض حاليا وتصدرها فتحي عبدالوهاب.ومن المقرر بدء عرض الحكاية بداية من السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساء، بطولة كل من فتحي عبدالوهاب، وإيهاب فهمي، ورشا مهدي، ورامي وحيد، وساندي، ومن إخراج معتز حسام.مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.