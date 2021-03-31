ملوخية ناشفة وكزبرة.. طريقة عمل البصارة

تعتبر البصارة من الأكلات التي يفضلها عدد كبير من المصريين، ونستعرض في السطور التالية المكونات الرئيسية لوجبة البصارة وطريقة التحضير.ما تحتاجينه للوصفةكيلو من الفول المقشر200 جرام من الملوخية الناشفة.5 جرام ثوم مفروم100 جرام زيت الزيتون4 مكعبات مرقة الخضار من كنور5 جرام من الكمون.50 جرام من البقدونس مفرومة ناعمة.20 جرام من الكزبرة الناشفة200 جرام بصل مقطع200 جرام من الماءطريقة التحضير1- يغسل الفول جيدا وينقع بالماء لمدة ساعتين ثم يوضع في إناء مع المياه ومكعبات مرقة الخضار من كنور على النار ويتم سلقه.2- يطحن في خلاط كهربائي مع قليل من الماء بحسب الحاجة (على أن يبقى المزيج شديدا نوعا ما)، ثم تضاف إليه الملوخية، ويتابع الطهو حتى ينضج الكل.3- يسخن الزيت في إناء على النار ويقلى فيه الثوم والبصل والكزبرة، وينثر عليه الملح والكمون ثم يضاف إلى مزيج الفول.