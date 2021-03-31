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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ملوخية ناشفة وكزبرة.. طريقة عمل البصارة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 04:55 م
البصارة
البصارة
غادة موسى
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تعتبر البصارة من الأكلات التي يفضلها عدد كبير من المصريين، ونستعرض في السطور التالية المكونات الرئيسية لوجبة البصارة وطريقة التحضير.

ما تحتاجينه للوصفة
كيلو من الفول المقشر
200 جرام من الملوخية الناشفة.
5 جرام ثوم مفروم
100 جرام زيت الزيتون
4 مكعبات مرقة الخضار من كنور
5 جرام من الكمون.
50 جرام من البقدونس مفرومة ناعمة.
20 جرام من الكزبرة الناشفة
200 جرام بصل مقطع
200 جرام من الماء

طريقة التحضير
1- يغسل الفول جيدا وينقع بالماء لمدة ساعتين ثم يوضع في إناء مع المياه ومكعبات مرقة الخضار من كنور على النار ويتم سلقه.

2- يطحن في خلاط كهربائي مع قليل من الماء بحسب الحاجة (على أن يبقى المزيج شديدا نوعا ما)، ثم تضاف إليه الملوخية، ويتابع الطهو حتى ينضج الكل.

3- يسخن الزيت في إناء على النار ويقلى فيه الثوم والبصل والكزبرة، وينثر عليه الملح والكمون ثم يضاف إلى مزيج الفول.

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