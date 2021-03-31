اسكتلندا تسجل 542 إصابة و6 وفيات بكورونا

أعلنت سلطات الصحة في اسكتلندا عن تسجيل 542 إصابة و6 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.وأشارت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى أن حصيلة الإصابات والوفيات الجديدة للبلاد التابعة للمملكة المتحدة تمثل انخفاضًا عما تم تسجيله نفس اليوم الأسبوع الماضي، حيث بلغ آنذاك 692 إصابة.