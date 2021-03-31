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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يتسلم 107 ملايين جرعة لقاح كورونا نهاية الأسبوع

الأربعاء 31/مارس/2021 - 05:36 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أعلنت متحدثة باسم المفوضية الاوروبية، الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي من المقرر أن تتسلم ما مجموعه 107 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية الأسبوع.

وتتألف الإمدادات المخصصة للأشهر الثلاثة الأولى من العام من 67،2 مليون جرعة بيونتيك- فايزر، و29،8 مليون جرعة أسترازينيكا و9،8 مليون جرعة موديرنا، وفق المفوضية.

وأجرى التكتل مراجعة للعدد الإجمالي من اللقاحات المتوجب أن يتسلمها بعد خفض شركة أسترازينيكا البريطانية الكمية المفترض أن يؤمنها، وتبلغ 120 مليون جرعة كما ينص العقد.

وساهم نقص الإنتاج في بداية متعثرة لحملة التلقيح في الاتحاد الأوروبي الذي بات متأخرا وراء بلدان أخرى، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

ويتوقع أن تزداد الإمدادات بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام، حيث قالت المفوضية إنها ستتسلم ما لا يقل عن 300 مليون جرعة بحلول نهاية يونيو.

وهذا الرقم، يتضمن 55 مليون جرعة من لقاح الجرعة الواحدة جونسون آند جونسون، الذي يقول المسئولون إنه سيساعد على تسريع عمليات التلقيح.

وتؤكد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن دول الاتحاد ال27 لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بتلقيح 70% من البالغين "مع نهاية الصيف".

لكن على الرغم من ذلك لن يكون بإمكان دول الاتحاد تلقيح 80 بالمئة من الأشخاص الذين يبلغ عمرهم أكثر من 80 عاما بنهاية مارس، كما كانت تطمح.

وتسبب النقص في إمدادات أسترازينيكا بإثارة جدل بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا، مع سعي الطرفين لضمان حصولهما على الإمدادات.

وحذرت فون دير لايين الأسبوع الماضي من أن التكتل سيحظر على شركات الأدوية تصدير لقاحات حتى تفي بالعهود التي قطعتها فيما يتعلق بالإمدادات المخصصة للاتحاد الأوروبي.

وكانت هناك نداءات أيضا من خمس دول تقودها النمسا، لإعادة توزيع اللقاحات داخل دول الاتحاد، خشية حصول نقص في بعض العواصم، والثلاثاء أعلنت النمسا أنها أحدث دولة من الاتحاد الأوروبي تبدأ بمفاوضات مع روسيا حول تأمين إمدادات من لقاح سبوتنيك في.

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