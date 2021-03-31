مكة إيه اللي أحجزهالك؟ صلاح يتصدر تريند جزر القمر

أثارت صورة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، سخرية الكثيرين عقب انتهاء مباراة الفراعنة أمام جزر القمر فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أفريقيا بالكاميرن.والتف حول صلاح الكثير من المشجعين، مطالبين نجم ليفربول بالتقاط صور تذكارية، الأمر الذى كان يقابله مو بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى خاصة مع تفشي فيروس كورونا.على الفور، طير رواد مواقع التواصل صورة صلاح مصحوبة بتعليقات طريفة، ليقول حساب على فيسبوك: "امتحانات إيه اللى ألغيها؟"، وآخر: "حجز كورة إية من 10 لـ11"؟، فيما علق آخر "مكة إيه يابنى اللى أحجزهالك؟"، الأمر الذى جعل نجم ليفربول يتصدر التريند بعد المباراة بشكل كبير.