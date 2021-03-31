تأجيل محاكمة المتهمين في «فساد المليار دولار» لـ26 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين فى فساد المليار دولار لجلسة 26 مايو؛ لحضور المتهمين بأنفسهم للمرافعة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال إحدى الشركات وتهريبها للدوحة ودول أخرى.باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار، فضلًا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.