مقتطفات من مذكرات الجنزوري: لن يتاح لك الميكروفون بعد اليوم

تنطق مذاكرات الشخصيات عن سماتها، والمعارك التي خاضتها في مضمار الحياة، لاسيما إذا كانت شخصية سياسية من الطراز الأول كالدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزارء مصر الأسبق، الذي وافته المنيّة عن عمر ناهز 88 عامًا.ترك الجنزوري خلفه حياة مليئة بالصراعات والمعارك السياسية التي خاضها بمفرده، واجه فيها تجاهل وإحباط في مسيرته والتي لم تصبه باليأس، بل كانت دافعًا قويًا لاستمراره في خدمة الوطن تولّى رئاسة الحكومة خلال فترة صعبة من تاريخ مصر.ومثل كثير من الشخصيات السياسية، فإن مذكرات رئيس وزارء مصر الراحل تضج بالعديد من المواقف الحياتية والمسيرة السياسية الخاصة به والتي دوّنها في كتاب حمل اسم (طريقي.. سنوات الحلم.. والصدام.. والعزلة.. من القرية إلى رئاسة مجلس الوزراء) صدرت عن دار الشروق 2014.وفي التقرير التالي تلقي "الدستور" الضوء على مذكرات رئيس وزراء مصر الراحل بعدما غيبه الموت بالتركيز على مقتطفات منها مثلت شخصية واحد من أهم الشخصيات السياسية التي لمع ذكر اسمها خلال فترة طويلة من رئاسة الحكومة المصرية.تتحدث مقدمة الكتاب عن طفولة الجنزوري وكيف بدأ ولعه بالسياسة فيقول: "لا أنسي أن سعادتي كانت تكتمل عند الجلوس مع الكبار في القرية، مع الوالد وأصدقائه أحيث أستمع إلى ما يدور من أحاديث تتناول الشأن الداخلي في مصر، بل تتعداه إلى الساحة الدولية".ثم ينتقل للحديث عن صراعاته السياسية مع عدد من رجال الدولة مثل زكريا عزمي، يحكي عنه: "أنه في عام 1999 كانت زيارة إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل، وفي نفس اليوم كانت زيارة سليمان ديميريل رئيس جمهورية تركيا، وكان الرئيس عائدًا من الجزائر صباح ذات اليوم".أضاف:"وأخبرنا أنه لم ينم في الليلة السابقة، وكان معلومًا أن عدم نوم الرئيس في زحام العمل يثير أعصابه، وهنا وجد الدكتور زكريا الفرصة لضرب العلاقة بيني وبين الرئيس، وقال لي باراك سيصل الساعة كذا وسيادتك ووزراء الدفاع والإعلام والخارجية ستكونون في استقباله، وعند الوصول لقصر رأس التين سيلتقي الرئيس بباراك لمدة 40 دقيقة، ثم تنضم للاجتماع فما رأيك؟"قال الجنزوري: "فقلت فيما يتعلق بالاجتماع أدخل مباشرة أو بعد 40 دقيقة أو لا أدخل فهذا حق الرئيس، لكن أعلق فقط على مرافقة باراك من المطار إلى القصر، هل هذا مطلب الرئيس أم يرجع إلى رأيي، فإذا كان لي فلا أحب هذا ويكفي أحد الوزراء للمرافقة".ويوضح الجنزوري أن عزمي قال للرئيس إنني أرفض تلك المقابلة، وبالفعل بمجرد وصول الرئيس طلبني ثار علىّ في سابقة لم تحدث من قبل طوال 20 عامًا، حتى بكلمة عتاب أو توجيه، وانتهى وتصورت بل أيقنت أن إقالتي ستتم اليوم أو غدًا، لكن الغريب أنه قابلني في الأيام التالية ودودًا ولم أعرف إلى الآن سر ذلك".وفي إحدى فصول مذكراته، روى الجنزوري واقعة عن سعر الدخان "المعسل" والمطلبات في ذلك الوقت برفع سعره أو حذفه من قائمة السعر الجبري وذلك خلال عام 1982، وتم في ذلك الوقت عقد عدة لقاءات مع الوزراء ورئيس الوزراء الأسبق فؤاد محيي.يصف الجنزوري محيي بأنه كان ضنينًا ضنينا في إصدار قراراته؛ خوفا من حدوث أي خطأ، باعتبار أن عدم إصداره قد يكون أكثر أمنًا، فظلت اللقاءات تنعقد دون جديد بحكم أن الجنزوري كان نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت وكانت تستمر المناقشات لآكثر من ساعات طويلة ويتحدث فيها الجميع.يقول الجنزوري في مذكراته: "تصدى الدكتور فؤاد في النهاية، وقال لا تغيير ولا حذف من قائمة السعر الجّبري، أنا أتكلم من واقع الشارع المصري، فأنا نائب عن شبرا الخيمة، والكل يجلس على المقاهي يتعاطى المعسل، فأرجو ألا تنسوا هذا الأمر".تابع "ابتسمت وقلت لماذا إذن كان كل هذا الوقت من النقاش؟ فقال: كان لا بد أن نتحاور ثم نصدر القرار الذي اتفقنا عليه، هذا الأمر يعطي مجرد فكرة عن كيف تؤثر عوامل كثيرة على الأداء فى بعض الأحيان"، ودلل الجنزوري وقتها بتلك الواقعة على أن مصر ظلت كثيرًا تسير بنفس نهج النقاش الطويل ومن ثم إصدار نفس القرارات.حوت المذكرات الثمينة كذلك تفاصيل أول مرة وقف فيها الجنزوري أمام البرلمان حين كان وقتها وزيرًا للتخطيط، وكان عليه أن يناقش الخطة العشرينية والخطة الخمسية الأولى والموازنة العامة للدولة لعام 82\1983 وهي المرة الأولى التي يواجه فيها نواب الشعب.في المذكرات يقول الجنزوري: "وفُقت.. وكانت المرة الأولى لي في المجلس، حيث تكلمت مرتجلًا، ونلت الرضا من أعضاء المجلس، وكان التصفيق حارًا، وإذا بي أفاجأ بعد انتهاء المناقشات، بدخول الدكتور فؤاد محيي الدين وطلب التعليق".شعر وقتها الجنزوري بالرهبة إلا أنه سرعان ما عاد لثباته، وأضاف في مذكراته: "كان محيي الدين يجيد الخطابة، كان شخصية مؤثرة حينما تستمع إليه، فعلق بكلام عام على أهمية التخطيط، وكيف أخذت الموازنة العامة في اعتبارها كل ما يتطلبه المواطن المصرى خاصة محدودي الدخل ولم يذكر شئ سلبي.وبسبب قوة حديث فؤاد تجاهل الإعلام المصري وقتها حديث الجنزوري الذي قال في مذكراته: "جاءت الساعة السادسة، وأعلن التليفزيون أن مجلس الشعب وافق على الخطة والموازنة، وعقب رئيس الوزارة بكذا وكذا. وكأنه لم يكن هناك وزير للتخطيط ولا وزير للمالية".وتابع "هو حق أصيل لكل منهما فيما يتعلق بالخطة وبالموازنة، لكن قبل أن أتحدث مع صفوت الشريف، كان معي الدكتور يوسف والي أثناء مناقشة الخطة فى المجلس، وكان على علاقة غير طيبة مع الدكتور فؤاد محيي الدين لأسباب شخصية أو سياسية لا أعلمها".واستطرد الجنزوري في سرد الواقعة: "قال لي إنه بعد أن تكلمت في المجلس اليوم، وأجدت وأنصت وصفق لك الجميع، فأقول لك كلمة صادقة لن يتاح لك الميكروفون بعد اليوم، وكان أمرًا عجيبًا أن يصفق لك الجميع وتمنع من الحديث ثانية".واستطرد: "مع إنني أخذت كلامه كتعبير عن عدم رضا بينه وبين الدكتور فؤاد، فقلت لماذا؟ ألم نتكلم كمسئولين عن الخطة والموازنة؟ فرد بأن الدكتور فؤاد محيي الدين طلب قصر ما يذاع عن الخطة والموازنة، على رئيس الوزارة فقط".وألقت المذكرات الضوء على مقابلاته مع مختلف الرؤساء والزعماء وكبار المسئولين فى مختلف الدول، وما دار خلف الكواليس فى الكثير منها مثل تفاصيل مقابلته لبوش الأب وكلينتون وآل جور وتونى بلير ونتنياهو وما دار بينهم من أحداث.وتولى الجنزوري رئاسة الحكومة مرتين، أولهما في النصف الثاني من التسعينيات بعد انطلاق برنامج الخصخصة وتغيير بوصلة مصر الاقتصادية بالكامل، والمرة الثانية كانت في ظروف دقيقة شهدت إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون البلاد استثنائي، وأجريت خلالها الاستحقاقات الانتخابية الأهم بعد ثورة 25 يناير 2011، بانتخاب مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.