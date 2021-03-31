وزير القوى العاملة ينعى كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق

نعى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم، وتقدم الوزير باسمه ونيابة عن جميع العاملين بالوزارة بأحر التعازي إلى أسرته الكريمة، داعين الله أن يتغمده بوافر رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.وأكد وزير القوى العاملة، على الدور الوطني الكبير الذي ساهم به الفقيد خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة، من قيادة الحكومة لفترتين هامتين من تاريخ الأمة المصرية، مثمنًا الإسهامات العظيمة التي بذلها في سبيل وطنه، حيث كان نموذجًا في البذل والعطاء، ولم يبخل عن وطنه بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة لاسيما في المجال الإقتصادي، لمصلحة هذا الوطن.